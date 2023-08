No Judô dois alunos de Epitaciolândia irão representar o Estado do Acre nos jogos escolares nacional

Por wesley cardoso

O Estado do Acre será representado por quatro atletas e um técnico nos Jogos Escolares 2023 em São Paulo na fase nacional, sendo que 02 atletas nas categorias Sub-17 modalidade Judô são de Epitaciolândia,

Além disso, o técnico da equipe também é do município, trata-se do professor de Artes Marciais Amarildo Ferreira que desenvolve um projeto dentro das escolas com o apoio da prefeitura municipal de Epitaciolândia.

O projeto tem o objetivo promover desenvolvimento físico, emocional e social de jovens estudantes do Ensino Fundamental I, no município de Epitaciolândia, a partir da prática regular de esportes, especialmente da arte marcial. Contribuir para o desenvolvimento social através do esporte mostrando sua importância na sociedade.

Os dois estudantes atletas que foram campeões da fase municipal e estadual dos jogos escolares sub-17, modalidade Judô, embarcão para São Paulo dia 02 de setembro, a aluna Loayza Vitoria da Escola Belo Povir e o aluno Alexandre Queirós da escola Brasil Bolívia.

egundo o professor de Artes Marciais Amarildo Ferreira, Epitaciolândia tem se tornado uma referência nas artes marciais, na competição estadual que contou com a participação de 19 atletas de Epitaciolândia, foram conquistados 13 troféus e sendo: 11 campeões em diversas categorias, 2 vice-campeões e 3 sem resultado de pódio no jiu-jitsu.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados, estamos trabalhando para que nossa juventude possa ter uma opção através das artes marciais de ficar longe das drogas e da violência, temos um projeto que é financiado pela prefeitura que nos dá a oportunidade de levar o esporte para dentro das escolas, isso tem mudado o comportamento de muitos alunos, e agora estamos indo representar o Estado do Acre a nível nacional, o momento é de gratidão ao prefeito Sérgio Lopes por acreditar no esporte, e ao governo do Estado por nos proporcionar essa chance de representa nossa região a nível Brasil.” Destacou o professor.

