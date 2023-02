Milhares de foliões prestigiam última noite do Carnaval de Brasileia 2023

Por Wesley Cardoso – para o oaltoacre.com

A última noite de folia do carnaval de Brasiléia 2023 foi um sucesso, milhares de foliões marcaram presença na Praça Hugo Poli para brincar até as 2h da madrugada. Mais cedo ainda teve uma matinê para a criançada.

A última noite foi comandada pelo Dj Thiago, DJ Paulo, Bandas Destaque e Luan Lima, a movimentação na praça de alimentação e nas barraquinhas de bebidas foi bem intensa com bom volume de vendas. A equipe de reportagem conversou com os organizadores que fizeram um balanço das quatro noites carnavalesca.

Para o empresário Naldo Maia, responsável pela organização e execução do evento a presença do público superou as expectativas.

“Foi um novo desafio, tendo em vista que antes eu só mexia com rodeios, mais o Carnaval foi um sucesso, tudo transcorreu de forma pacífica, ou seja, o povo veio para brincar, esse é o objetivo trazer diversão para a população, quero agradecer a todos que nos apoiaram, a prefeitura com toda sua equipe, a Polícia Militar, corpo de Bombeiros e agradece imensamente aos vendedores e a população que acreditaram no nosso trabalho”, frisou Naldo Maia.

O Secretário de Cultura Alef Correia fez um balanço positivo das quatro noites do carnaval 2023.

“O empresário Naldo Maia aceitou o desafio, e a prefeitura prestou todo o apoio para a realização dessa festa maravilhosa, as pessoas vieram, desde crianças a adultos com um intuito de se divertirem, em nome da prefeita Fernanda Hassem queremos agradecer a todos os envolvidos para que o carnaval fosse esse sucesso, aos nossos servidores da limpeza, pessoal de apoio, imprensa e fim todos que nos ajudaram a trazer diversão a nossa população que a três anos esperava por esse momento”, dontuou Alef Correia.

A polícia Militar ira emitir uma nota com o balanço das quatro noites, até o fechamento dessa matéria, foram registradas apenas pequenas ocorrências com foliões que excederam na bebida, tendo que serem contidos a fim de evitar confusões.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp