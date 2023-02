Vídeo: Polícia elucida caso de jovem assassinado que teve corpo desovado dentro de sofá

Por Alexandre Lima

Assassino carregou corpo de jovem dentro de sofá e jogou corpo em matagal

O assassinato do jovem Afastsum Anute está elucidado. O autor do crime, que não teve o nome revelado, foi preso no início da noite desta quinta-feira, 23.

O que chamou a atenção dos investigadores e que o acusado, após matar o jovem, carregou o cadáver dentro de um sofá em cima de um carro de transportar cimento.

A Polícia Civil conseguiu imagens que mostram quando o criminoso deixa o imóvel, onde aconteceu o assassinato. No vídeo e possível ver, quando o acusado amarra o sofá, abre o portão, improvisa uma rampa e leva o corpo para desovar.

As imagens foram fundamentais para elucidar o crime. Nesta sexta-feira, 24, o delegado Alcino Ferreira Junior vai revelar mais detalhes do caso e a motivação do crime.

