Ministério Público acompanha caso de agressão contra jovem em Brasileia

Por Jonys David (Ceara)

Noite de Terça-feira, 3 de outubro, marcada por incidente violento em Brasileia, Acre, onde um empresário é acusado de agredir um jovem com um copo de vidro em um estabelecimento da cidade. O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Brasileia, está ativamente acompanhando as investigações desse preocupante caso.

O episódio deixou a vítima com ferimentos graves no rosto, incluindo cortes profundos na região dos olhos, exigindo tratamento médico de urgência. Os médicos que atenderam o jovem reportaram a seriedade das lesões decorrentes da agressão.

O MPAC, comprometido em assegurar que a justiça seja feita, obteve imagens do incidente que servirão como prova crucial na condução das investigações e na subsequente responsabilização do agressor perante a lei.

Além disso, a Promotoria de Justiça Criminal de Brasileia buscará o apoio do Centro de Atendimento a Vítima (CAV) do MPAC para garantir a proteção e segurança não apenas da vítima, mas também de sua família ao longo de todo o processo.

