Proprietário do Super Negão emite nota sobre ocorrido com jovem Paulo Henrique, “Não temos nenhum vínculo com o incidente”

Há tempo que o supermercado denominado “Super Negão” é gerido por uma outra pessoa e não pertence mais ao Sr. Adriano Vasconcelos, porém com o episódio ocorrido na noite desta terça-feira, 03, em que após um desentendimento terminou em agressão ao jovem Paulo Henrique, vários comentários nas redes sociais estão vinculando os fatos ao estabelecimento.

O real proprietário do supermercado procurou esta redação para esclarecer que, apesar do nome permanecer como era, SUPER NEGÃO o mesmo já não pertence mais ao antigo proprietário o Sr. Adriano Vasconcelos, o novo proprietário disse ainda que repudia veementemente qualquer tipo de violência de qualquer natureza, e, ainda se solidariza com a vítima e a sua família.

Jocimar Ceres o proprietário disse que com muita luta vem tentando restabelecer o local que por alguns anos estava em baixa.

“Aqui estamos tentando crescer, dando um passo de cada vez, geramos emprego para 35 pais e mães de família, aos poucos estamos reconquistando os clientes, quanto ao fato ocorrido, foi um ato isolado do antigo dono e não temos nenhum vínculo com mesmo, repudio esse tipo de violência, sou solidário ao jovem e sua família, porém reafirmo mais uma vez que nós, a nova gestão do supermercado, não temos nada a ver com lamentável fato ocorrido naquela noite. ” Disse o proprietário.

Jocimar Ceres mostrou documentos que comprovam que ele é o real dono do estabelecimento e disse estar sempre à disposição para quaisquer esclarecimentos, e, espera que a justiça seja feita e que logo esse caso seja resolvido.

