Missionária nas alturas: Deputada Antônia Lúcia gastou R$ 62 mil com aluguel de avião para visitar Xapuri

FONTE: oaltoacre.com

A deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos), gosta de mordomia. Para ir de Rio Branco a Xapuri, a parlamentar não quis encarar os 180 km entre a capital e a cidade da borracha pela Br 317, e resolveu alugar e pagar com recursos públicos, um avião. Segundo nota fiscal emitida no dia 5 de abril pela empresa Rio Branco Táxi Aéreo, a deputada pagou R$ 62 mil na locação de um avião modelo seneca, com capacidade para seis pessoas. Mas somente ela e um assessor embarcaram.

Consta ainda no documento, que no dia 31 de março Antônia Lúcia embarcou de Rio Branco para Xapuri e que no dia seguinte, decolou para Feijó, seguindo no mesmo dia para Cruzeiro do Sul, de onde retornou para a capital do Acre no dia 3 de abril, sempre acompanhada pelo assessor parlamentar, Luiz Gustavo da Silva.

De acordo com o portal transparência da Câmara de Deputados, essa foi a maior despesa com fretamento de aeronave realizada por um parlamentar do Acre esse ano. No mesmo mês, Antônia Lúcia requereu um reembolso no valor de R$ 1.388,21, referente a uma passagem aérea no trecho Rio Branco/Brasília.

No total, a deputada gastou só em abril, R$ 63.388,21 da cota parlamentar com despesas aéreas.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp