Brasileia sedia primeiro mutirão de atendimento multidisciplinar especializado em neuropediatra

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou neste fim de semana, 12 e 13, a primeira edição do Atendimento Multidisciplinar Especializado em Neuropediatria. O mutirão foi realizado em parceria com municípios do Alto Acre e a direção do Hospital Regional, em Brasileia. Mais de 90 crianças foram beneficiadas.

Foram 218 atendimentos em fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição e psicologia, além da regulação de consultas e exames. A finalidade da ação foi diminuir a demanda reprimida desses procedimentos, proporcionando, ainda, o atendimento no local de residência e a garantia de retorno a cada três meses.

“O principal objetivo é oportunizar a essas famílias e a crianças o diagnóstico precoce e, por consequência, o tratamento e melhores adaptações em seus ambientes sociais e de educação”, disse a coordenadora estadual de Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, Sóron Steiner.

Promovida conjuntamente pela Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência e pela Divisão de Saúde Itinerante e Regulação Estadual da Sesacre, a ação contou também com o apoio Ministério Público do Acre (MPAC), por meio do promotor de justiça Juleandro Martins e equipe.

Novo Formato

Os maiores benefícios do novo formato do Itinerante Especializado em Neuropediatria é o fornecimento do atendimento com maior qualidade e conforto.

A finalidade da ação é diminuir a demanda reprimida desses procedimentos. Foto: cedida

Diferentemente dos outros anos, o atendimento garantirá o retorno das crianças com os especialistas, tento em vista a indispensabilidade do acompanhamento contínuo para esses pacientes. Nas edições, a ação será realizada em área exclusiva, proporcionando um serviço específico e direcionado.

