Moradores de ramais pedem apoio à Câmara para que energia seja ligada pela Energisa

FONTE: oaltoacre.com

Na manhã desta quinta-feira (20), o Presidente Marquinhos Tibúrcio em companhia do vereador Lessandro Jorge, recebeu em seu gabinete o presidente da Associação João Barbosa, Edson Moreira da Silva, acompanhado do seu irmão Raimundo Nonato Moreira da Silva.

O presidente da Associação João Barbosa, km 75, reivindica que a empresa ENERGISA, venha concluir a instalação de postes no ramal Etelve, para que possa contemplar aproximadamente 10 famílias com o fornecimento de energia.

O mesmo ressalta que a empresa ENERGISA, antes da Pandemia Covid-19 chegou a levar os postes até o ramal e não mais voltaram para iniciar e concluir o serviço.

Também foram recebidos no gabinete, o presidente da Cooperativa de Criadores e Produtores de Aves Caipiras – COOPASC, Marcos Costa dos Santos e sua esposa Inês Lima da Cunha.

O presidente da associação COOPASC, que também é localizada no km 75, reivindica que a empresa ENERGISA venha providenciar a instalação e o fornecimento de energia para as famílias do Ramal da Aurora.

O mesmo ressaltou que foram feitos os cadastros das famílias a serem beneficiadas com a energia elétrica a aproximadamente dois anos atrás.

Segundo o presidente da Câmara de Brasiléia, estará levando comunicando a Empresa para que possa o mais rápido possível, atender e solucionar o problema de energia na Comunidade.

