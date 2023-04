Após alagações, bombeiros se preparam para verão intenso

Por ac24 Horas

O coronel Charles Santos, comandante do Corpo de Bombeiros do Acre, disse nesta quinta-feira (20) que após a enchente, uma situação delicada vivida por boa parte do Estado, houve mudança no modus operandi da instituição para atendimento à população.

“O que ocorre é que nessas épocas as ocorrência são intensificadas. Passamos 23 dias de trabalho ininterrupto e as atividades continuam, retomamos as atividades de combate à incêndio, nas escolas militares. Não se para”, disse.

Sobre a possibilidade de seca extrema no próximo verão Charles diz não duvidar de nada. “Já estamos em planejamento de ações, não sabemos a intensidade, proporção, municípios afetados”, informou o comandante. (RAFM)

