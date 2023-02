Moradores denunciam transporte irregular em ramal após morte de cacique

Por Alexandre Lima

Cacique morreu no local após cair do quadriciclo e bater a cabeça.

Uma tragédia que aconteceu dias atrás no Ramal do Icuriã localizado na zona rural no município de Assis Brasil, distante cerca de 330km da capital, Rio Branco, vem mostrando uma nova modalidade de transporte não regulamentado na região.

O cacique de uma tribo manchineri, morreu após cair de um quadriciclo e bater a cabeça. Segundo relatos, o transporte clandestino de pessoas neste tipo de veículo está ficando comum pelo ramal, que dá trafegabilidade para várias famílias que se deslocam até a cidade e vice-versa.

Em um áudio, relatam que o cacique Artur Salomão Brasil Manchineri, morreu após cair do quadriciclo que andava em alta velocidade pelo ramal. No veículo, além do condutor (não identificado), estava a vítima com mais outra pessoa.

Em determinada curva, o cacique teria perdido o equilíbrio e caiu, acontecendo a tragédia fatal. O corpo teria sido levado para a tripo, velado e enterrado no local.

Moradores pedem que as autoridades competentes possam tomar providencias em relação ao caso e, em relação ao transporte irregular feitos em quadriciclos na região.

Não foi possível o contato com autoridades do Município devido a dificuldade de comunicação via internet e telefone.

