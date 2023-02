Prefeitura de Brasiléia intensifica Operação Inverno na cidade e na zona rural do município

Verônica Rodigues-SECOM

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, deu início, dia 10 de fevereiro, a mais uma fase da Operação Inverno, com serviços de manutenção e melhorias em ruas e ramais do município.

A operação é coordenada pelo secretário municipal de Obras, Lima Andrade e o Vice-prefeito, Carlinhos do Pelado, com trabalhos paliativos e emergenciais e de monitoramento em trechos mais prejudicados com as fortes chuvas, além de limpeza nos bairros, com capina, recolhimento de entulhos, lixo e drenagem das águas.

Os serviços de tapa-buracos com massa asfáltica vêm alcançando ruas e avenidas principais na cidade, onde a pavimentação está mais prejudicada com o inverno.

As Ruas Rua João Jovino (bairro Eldorado), Av. Prefeito Rolando Moreira e Gení Assis já foram contempladas.

A Prefeita Fernanda Hassem, destaca as ações realizadas pela Operação Inverno.

“A nossa equipe de obras está trabalhando para minimizar os impactos causados pelas chuvas, tanto em áreas da cidade como na zona rural. Estamos aqui no bairro Eldorado, na Rua João Jovino, com serviços de tapa-buracos. A equipe municipal também estará trabalhando nas ruas José Maria de Souza Santos, Manoel Ribeiro, Domingos Lopes, Olegário França, Núbia de Farias, José Joaquim Falcão de Macêdo, trechos dos bairros Alberto Castro, Marcos Galvão e Jose Moreira”, destacou.

Na zona rural, foram realizados trabalhos em pontos críticos em ramais e pontes, nos KM 13, 19, ramal Pega Fogo, Arraial KM 84 e o Ramal do Picadão, no KM 69.

E os trabalhos da Operação Inverno continuam em outros ramais, bairros, ruas e avenidas de Brasileia

