Moradores fecham BR-317 pedindo melhorias em ramal

Leonidas Badaró

Um bloqueio feito por moradores da comunidade Pirã de Rã fechou a BR-317, quilômetro 6, nas proximidades do presídio de Senador Guiomard, na tarde desta segunda-feira, 10.

O protesto é uma reivindicação de melhorias nos ramais que dão acesso à comunidade, assim como reconstrução da barragem de um açude que destruiu a via que dá acesso ao assentamento.

Vele lembrar que, no momento, a BR-317 é o único acesso do Acre com outros estados, já que a BR-364 segue bloqueada por causa das fortes chuvas que caíram no estado, e provocaram um apartamento da via no Km 95.

