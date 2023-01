Morre Luiz Mendes um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores no Acre

Por Wesley Cardoso

Figura conhecida por sua luta e militância do Partido dos Trabalhadores do Acre, Luiz Mendes foi companheiro de Wilson Pinheiro, Chico Mendes, Lula (atual presidente do Brasil). Mendes, nasceu no dia 21 junho de 1952. Deixa viúva a Sra. Zenilda Matos da Silva, três filhos, sendo: Ari Osvaldo Matos da Silva, Itamar Matos da Silva e Joseana Matos da Silva e Silva e, seis netos.

Luiz Mendes sempre atuou nas lutas sindicais e favor dos seringueiros, Amazônia e produtores rurais de Brasiléia e Epitaciolândia, foi vereador em Brasileia e vice-prefeito na 2ª Gestão do Prefeito José Ronaldo Pessoa Pereira no quadriênio de 2005 a 2008, no primeiro biênio da referida gestão, Mendes foi Secretário Municipal de Agricultura.

Luiz Mendes faleceu na tarde desta quarta dia 11, por volta das 17h vítima de infarto em Rio Branco Acre onde passava por tratamento de saúde. O corpo será velado durante o dia de hoje até as 13h em sua colônia na Estrada da Fontinele de Castro e a partir das 13h o velório será na Câmara de Vereadores de Epitaciolândia.

A redação do site noticiasdafronteira.com.br se solidariza com todos os familiares e amigos de Luiz Mendes pela irreparável perda.

