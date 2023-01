Assessoria de Comunicação da PMAC

Durante a noite desta quinta-feira, 12, guarnições da Polícia Militar do Acre (PMAC) conseguiram recuperar três motocicletas roubadas, prender um foragido da justiça e apreender uma arma de fogo. As ocorrências se deram em locais distintos do Estado, onde quatro pessoas foram presas e conduzidas as delegacias.

O primeiro fato ocorreu em Plácido de Castro, onde informações repassadas a guarnição davam conta que dois cidadãos estariam em duas motocicletas em atitude suspeita no local. Quando os militares do 4º Batalhão chegaram, um dos suspeitos conseguiram se evadir, sendo abordado o outro. Durante a consulta veicular, foi constatado que as duas motocicletas seriam roubadas.

O foragido da justiça foi preso na madrugada desta sexta-feira, 13, quando guarnição do 1º Batalhão realizava patrulhamento de rotina pelo bairro Baixa da Colina. O abordado, um homem de 32 anos, havia cortado a tornozeleira eletrônica e após consulta criminal feita via sistema foi encontrado um mandado em aberto em desfavor do abordado.

Terceiro veículo, uma motocicleta de placa QLW 1H16, foi recuperada nas proximidades da Estrada do Mutum por militares do 3º Batalhão. Os criminosos haviam realizado um roubado a um mototaxistas e abondaram o veículo a beira da rodovia que liga ao municipio de Porto Acre.

Uma dupla foi presa por um policial a paisana com apoio da viatura de Rádio Patrulha do 2º Batalhão no bairro Taquari, na manhã de quinta-feira, 12. Os dois criminosos haviam realizado um roubo a um ônibus no bairro Triângulo Novo e se evadido, sendo encontrado com eles uma escopeta calibre 28, junto com aparelhos celulares e demais objetos que haviam sido roubados.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp