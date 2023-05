Morte de brasileiro em Cobija teria sido por quase 500kg de droga

Por Alexandre Lima

A morte de Welinton Monteiro dos Santos, vulgo ‘Bebê’, de 26 anos, na noite desta segunda-feira, dia 15, em uma rua escura no Bairro Emanoel, parte alta da cidade de Cobija, capital do estado vizinho no lado boliviano, por volta das 20:00 – horário do Acre, tem mais um capítulo.

Welinton Menezes, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos – Foto: Arquivo pessoal

Welinton foi morto com aproximadamente 10 tiros, segundo informações de autoridades policiais. Foi levantado que a vítima teria trocado de grupo criminoso recentemente, levando a crer que este seria o motivo de seu assassinato.

Nesta quarta-feira (17), o delegado titular de Epitaciolândia, Luís Tonini, juntamente com sua equipe de investigadores, descobriram que o motivo da morte seria por causa de um ‘arrocho’ de droga praticado por um grupo rival.

Weliton estaria guardando uma carga de aproximadamente 450 quilos de droga. Um grupo soube e foi até o local para tomar e matou ‘Bebê’, o que pode ter desencadeado uma nova disputa entre esses grupos criminosos.

As autoridades do lado brasileiro e boliviana estão investigando o caso para descobrir onde a droga está escondida na fronteira.

