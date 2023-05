Do júri para o presídio: Bando que invadiu conjunto habitacional para executar rivais é condenado a mais de 4 séculos de prisão

FONTE: oaltoacre.com

O Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri, julgou procedente a denúncia do Ministério Público do Acre e condenou os sete envolvidos no ataque ao Conjunto Habitacional Cidade do Povo.

A sentença dos réus que totalizou 472 anos prisão foi proferida na noite desta quarta-feira, 17, pela Juíza Luana Campos.

Depois de mais de 25 horas de sessão, o corpo de jurados acatou a tese apresentada pelo promotor de Justiça Carlos Pescador.

Gabriel Miranda Gonçalves foi sentenciado a 104 anos e 9 meses, Elvis Preslei de Sena Figueiredo 93 anos, 9 meses e 5 dias, Lucas Cunha de Araújo 56 anos, 11 meses e 10 dias, Margarido Freire Costa 57 anos 9 meses e 10 dias e Arthur Carvalhos Gomes 79 anos Josias da Silva de Lima 69 anos e 4 meses.

Ademildo Bertoldo da Silva Neto, o sétimo envolvido, foi condenado, apenas pela pratica de dois assaltos. Ele terá que cumprir pena de 10 anos e 6 meses.

Na mesma decisão, proferida na noite desta quarta-feira, 17, a Juíza Luana Campos negou aos réus o direito de recorrer em liberdade.

O ataque ao Conjunto Habitacional Cidade do Povo, aconteceu no dia cinco de abril de 2021.

Durante a ação criminosa o grupo executou o motoboy Yuri Matheus Cavalcante e tentou contra a vida de outras seis pessoas que jogavam bola em uma quadra da região.

O bando ainda praticou cinco assaltos é a corrupção de dois menores. A pena de 472 anos de prisão foi a mais aplicada pelo tribunal do júri dos últimos anos.

