Moto Colide em traseira de carro no Ramal do Km 13, da Estrada do Pacífico

Por Alexandre Lima

Um acidente ocorreu no Ramal do Km 13 da BR 317 nesta terça-feira, dia 19, envolvendo uma motocicleta e um Fiat/Strada. O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) acionou imediatamente a equipe do Centro Integrado de Fiscalização e Trânsito (Ciftran) para atender à ocorrência.

O condutor da motocicleta, identificado como Thiago, colidiu violentamente na traseira do Fiat/Strada. As consequências do impacto resultou em uma fratura aparente em seu braço direito. Apesar do intenso susto, Thiago permaneceu consciente até a chegada das equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O condutor do Fiat Strada explicou que havia parado em frente a um comércio da região após ter sido chamado por alguém. Poucos momentos depois, o infortúnio aconteceu, resultando na colisão.

Agentes do Ciftran não só prestaram socorro às vítimas, mas também iniciaram uma investigação minuciosa. A consulta ao sistema nacional revelou uma restrição judicial sobre o veículo Fiat/Strada, o que levou à sua imediata remoção para o pátio.

Thiago, o motociclista ferido, recebeu atendimento no local do acidente. Após isso, ele foi prontamente encaminhado ao Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia, onde passou por uma série de exames médicos. Não foi informado se o motociclista seria transferido para a Capital, ou ficou em observação.

Este acidente serve como um alerta para a importância da segurança no trânsito e para a necessidade de respeitar as leis e regulamentos rodoviários. As autoridades continuam investigando as circunstâncias precisas do incidente.

