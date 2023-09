Prefeitura de Brasiléia promove evento em apoio ao Setembro Amarelo

Por Alexandre Lima

Na manhã desta quarta-feira, a prefeitura de Brasiléia, em colaboração com a Secretaria de Saúde e a equipe do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), realizou uma importante palestra em apoio à campanha Setembro Amarelo. O evento teve como tema central: “Se precisar, peça ajuda” e contou com a notável participação da psicóloga Lis Carolina.

Além das esclarecedoras palestras, uma sessão de musicoterapia foi conduzida pelos talentosos servidores Eliseu Teles e Joseane Pimentel, especialmente dedicada aos funcionários da Organização em Centro de Atendimento (OCA). A terapia musical proporcionou um momento de relaxamento e reflexão para todos os presentes.

Durante todo o mês de setembro, a equipe do CAPS em Brasileia continuará sua incansável missão de conscientização, realizando palestras em órgãos públicos e escolas do município. A iniciativa visa disseminar informações vitais sobre saúde mental e promover a conscientização em torno da campanha Setembro Amarelo.

A mensagem central da ação é clara: combater o estigma e o tabu associados à saúde mental. O evento enfatiza a importância de reconhecer que sempre existe alguém disposto a oferecer ajuda e apoio. Para todos que precisarem, a mensagem é simples e direta: não hesitem em pedir ajuda!

A iniciativa da prefeitura de Brasiléia demonstra um compromisso significativo com a saúde mental da comunidade e destaca a importância de se criar um ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis em buscar assistência quando necessário.

