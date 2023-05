Motorista preso por divulgar imagens entrando em motel com menina de 14 anos tem prisão mantida

O motorista de aplicativo de 36 anos que foi preso em flagrante após divulgar vídeo entrando em um motel de Rio Branco com menina de 14 anos teve a prisão mantida em audiência de custódia que ocorreu neste domingo (21). A informação foi confirmada ao g1 pelo advogado dele, Gleyh Holanda.

O flagrante ocorreu nesse sábado (20), quando o homem deixava um dos quartos de um motel na Via Chico Mendes, no Segundo Distrito da capital, com uma adolescente de 14 anos. Ele foi denunciado por colegas de profissão após encaminhar vídeos chegando no estabelecimento com a menor dentro do carro dele.

“O juiz converteu o flagrante em prisão preventiva. Quando os autos do processo forem enviados à Vara competente, nós vamos entrar com pedido de revogação de prisão preventiva e todos os recursos que forem cabíveis. Vale destacar que a prisão dele se deu pela divulgação do vídeo e nada tem a ver com estupro de vulnerável ou pedofilia”, disse o advogado.

Após ser preso, ele e a menina foram levados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher Vítima de Violência (Deam), onde foram ouvidos pela delegada Lucélia Felix. A delegada preferiu não comentar sobre o caso com a reportagem. O Conselho Tutelar informou ao g1 que ainda não recebeu caso formalmente para iniciar a atuação através da rede de atendimento.

O motorista foi iniciado pelos crimes de filmar e divulgar imagens que contenham sexo explícito envolvendo criança ou adolescente, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A polícia relatou que, ao chegar no motel, foi informada que o homem estaria de saída já pagando a conta. Foi então que os militares fizeram a abordagem e perguntaram a ele com quem estava acompanhado. Ele afirmou, segundo o registro da Polícia Militar, que estava com uma garota de programa e os policiais pediram para que ele a chamasse. Ele disse ainda que a menina tinha 15 anos e que fez o vídeo e divulgou em um grupo do trabalho.

A idade da menina foi confirmada depois, quando os policiais tiveram acesso ao documento dela, onde constava que, na verdade, ela tinha 14 anos.

Depoimento da vítima

Na delegacia, conforme o processo, a menina contou à polícia que conhece o homem há cerca de três meses, que em março deste ano estava andando pelo bairro onde mora, quando ele passou em seu carro, buzinou e pediu o telefone dela. Desde então, ele mandou mensagens marcando para se encontrarem e em todas as ocasiões saíram para ir ao motel.

Ela relatou ainda que eles tiveram relação sexual e que os pais sabem que ela já começou a vida sexual e que não tem nenhuma oposição quanto a isso.

Interrogatório do motorista

Ao ser ouvido na delegacia, o motorista de aplicativo afirmou que é casado há 13 anos e que tem uma filha de 10 anos. Ele relatou ainda que já respondeu pelo crime de tráfico de drogas em 2010.

Ainda segundo o processo, ele disse que a adolescente, a todo momento, aceitou a conduta dele, quer para irem ao motel, quer para manterem relação sexual ou fazer vídeo. Contou ainda que conheceu a menina em uma corrida de aplicativo há mais ou menos um mês, que ela contratou a corrida para sair do bairro dela com destino ao Centro da cidade e que ela estava sozinha.

No caminho, segundo ele, a menina disse ser o aniversário dela de 15 anos e queria saber o que ele daria de presente pra ela e que ela chamou ele para irem ao motel. O motorista afirmou ter ficado assustado com a atitude da menina, que segundo ele, tinha “aparência de uma criança”.

Ele afirmou que a menina pegou o número dele no dia e que, desde então, ligou várias vezes para ir buscá-la e que nesse sábado ele a pegou no Centro e seguiram para o motel. Que no caminho perguntou se ela aceitava fazer um vídeo, que explicou como seria filmagem, que seria entrando no motel. Ele disse ainda no interrogatório que eles tiveram relação sexual no motel de forma consentida e que na saída foram abordados pelos policiais. Ele contou também que fez várias corridas para ela por aplicativo e que foram para motel umas duas vezes.

Sobre o vídeo, o homem relatou que mandou no grupo do trabalho por visualização única e que não mandou para mais ninguém. Ele negou ter saído com outras menores ou ter tido qualquer relação sexual dessa natureza.

Vídeo viralizou

Um dos vídeos divulgados pelo motorista no grupo do trabalho viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o homem aparece chegando ao motel e diz:

“Vamos entrar aqui que as corridas estão devagar. Está muito devagar, não está compensando, vamos tirar o estresse”. Ele virou o telefone para mostrar a menina e começa a passar a mão nas partes íntimas dela.

O Centro de Operações Policiais Militares (Copom) informou que a Polícia Militar foi acionada por volta das 10h deste sábado. O denunciante falou que o motorista estava mandando vários vídeos de motoristas com a menor.

Nas imagens, o suspeito teria falado que foi solicitado pela menor para uma corrida, mas ela não teria dinheiro para pagar e, por isso, teria relações sexuais com ela para quitar a dívida. Ainda segundo a denúncia, o suspeito chegou a mandar imagens das partes íntimas da menor.

