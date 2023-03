Mototaxista cai em emboscada durante viagem e é atingido com tiro por passageiro

Ithamar Souza, ContilNet

O mototaxista Sebastião Gonzaga de Lima, 64 anos, foi vítima de tentativa de latrocínio, na manhã desta terça-feira (28), na Rua Baguari, no Loteamento Praia do Amapá, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Sebastião é mototaxista legalizado e estava realizando uma corrida do centro de Rio Branco para o loteamento Praia do Amapá, mas ao chegar próximo a um campo de futebol, a suposta cliente insistiu que o motociclista entrasse em um beco que, segundo ela, daria acesso à residência dela.

Com as diversas recusas do mototaxista, o homem também disse que deixaria ela próximo ao local, e também por achar suspeita/ as atitudes da mulher, e parou próximo a Terceira Ponte, na saída da Via Verde, mas ainda na rua Baguari. Sem muita conversa, a suposta passageira, de posse de uma arma de fogo, disparou à queima roupa um tiro que acertou a lateral do abdômen do homem, que em seguida caiu sobre o asfalto. Após a ação, a criminosa subiu na motocicleta e fugiu do local levando o veículo.

Populares que passavam pela rua, pararam para ajudar a vítima e acionaram a polícia e a ambulância.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para presta os primeiros atendimentos Sebastião e depois que a vítima foi estabilizado, o mototaxista foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo. Segundo informações da médica que prestou os primeiros atendimentos, Sebastião não estava mais sentindo as pernas.

A Polícia Militar esteve no local do crime, colheu as características da bandida e em seguida fez patrulhamento na região busca de prender a autora do crime, mas ninguém foi encontrado.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

