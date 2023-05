Mototaxista é atropelado e morre; motorista fugiu mas foi preso

O mototaxista Lucas Fernandes dos Santos, de 25 anos, foi atropelado e morreu na madrugada deste domingo, 7, em frente a uma distribuidora de bebidas situada na Estrada da Floresta, no bairro Floresta, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Lucas estava parado, em pé, ao lado da sua motocicleta modelo YBR, de cor branca, placa QWM-3F18, na frente da distribuidora de bebidas, aguardando um passageiro comprar uma caixa de cerveja, quando foi atropelado pelo motorista Josemar Santos da Silva, de 38 anos, que trafegava em um veículo modelo Spin, de cor cinza, placa QLX-3I46. Com o impacto, o mototaxista foi arremessado e bateu fortemente a cabeça contra uma mureta na distribuidora. O mototaxista teve sua cabeça rachada, a massa encefálica e as vísceras exposta e diversas fraturas pelo corpo. Após o atropelamento o motorista Josemar fugiu do local.

Josemar Santos da Silva foi preso pela PM – Foto: Cedida

A ambulância do suporte avançado do SAMU foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, o mototaxista já se encontrava morto. A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos do perito.

Durante a perícia, o motorista acusado de atropelar e matar Lucas, retornou ao local do acidente passando com o veículo batido, pelo outro lado da rua. Os motaxistas perceberam a ação do motorista, chamaram a Polícia Militar e conseguiram abordar o acusado na rua Rio de Janeiro.

Josemar Santos foi preso e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Dela) para os devidos procedimentos.

