Emerson Jarude divulga nota após polêmicas de Flaviano Melo

O Movimento Democrático Brasileiro de nosso saudoso Ulysses Guimarães tem em sua essência a defesa da democracia, ou seja, a participação igualitária e diálogo entre todos os seus participantes com os mais variados pontos de vista.

Nenhum membro dessa executiva, filiado ou cidadão terá sua opinião ou posicionamento restringido, desmerecido ou desautorizado. O debate amplo entre todos é o único caminho válido na busca por justiça social, o fim da desigualdade e um futuro próspero.

O vereador João Marcos Luz tem todo direito de expressar e defender suas ideias e convicções. É um representante do povo, escolhido para ser voz no parlamento mirim e merece o respeito do nosso partido.

O debate com as lideranças históricas, assim como com os novos quadros do MDB é salutar para decidirmos juntos o caminho a seguir nos próximos anos, no entanto, é importante reforçar que cabe a esta Executiva Municipal dialogar e decidir a respeito do posicionamento do partido nas próximas eleições de Rio Branco.

Não cabe qualquer tipo de interferência ou ingerência por parte da Executiva Estadual com o intuito de diminuir ou anular esse poder de decisão.

O MDB de Rio Branco tornará público suas decisões por meio de sua Executiva Municipal e não por qualquer comunicado de terceiros.

Deputado Emerson Jarude

Presidente do MDB Municipal de Rio Branco

