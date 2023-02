Mulher sofre acidente de bicicleta e cachorro não deixa ninguém se aproximar dela

A jovem Ana Ketlen Barroso de Sousa, 20 anos, foi vítima de um acidente bem inusitado na noite de sábado (4), na Rua Mauá, no bairro João Eduardo II, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo a própria Ketlen, ela estava voltando da academia onde foi malhar e levou o próprio cachorro. Na volta, o animal acabou se atrapalhando e entrou na frente do pneu dianteiro da bicicleta dela, provocando a queda da garota. Na queda, a maçaneta do freio acabou ferindo a virilha da vítima.

Após a queda, muitos populares se aproximaram para tentar ajudar a jovem, mas o cachorro que andava com ela, passou a atacar as pessoas em volta, provavelmente para proteger sua tutora.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico, mas quando chegou para prestarem os primeiros atendimentos à vítima, também tiveram dificuldade para se aproximar da jovem.

Cachorro não deixou ninguém se aproximar de sua tutora

Uma corda de um popular foi jogada e a garota acabou amarrado no pescoço do cachorro e ele foi puxado para se distanciar dela, em seguida, a mulher foi atendida pelos socorristas do Samu, que teve o quadro clínico estabilizado e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A bicicleta e o cachorro de Ketlen foram entregues a familiares que os levaram para a residência dela.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp