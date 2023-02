VIDEO: Pai atira e mata próprio filho na zona rural de Epitaciolândia

Equipes de resgate do SAMU e Bombeiros foram acionados por volta das 16h20 desta segunda-feira, dia 6, para uma propriedade rural localizada no Ramal do Mato Grosso, distante cerca de 30 km da cidade de Epitaciolândia.

As primeiras informações dão conta que, uma pessoa teria sido baleada por arma de fogo, mas, momento depois, não resistido e morreu no local.

Foi quando equipes da Polícia Civil e Militar foram acionadas para se deslocar ao local, pois, vítima não resistiu aos ferimentos causados pelo próprio pai.

Video de Almir Andrade

Diante das primeiras informações, a equipe se deslocou até o local afim de recolher o corpo e saber o motivo que teria levado o pai tirar a vida do filho, além da detenção do mesmo.

Alexandre Lima

