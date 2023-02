Município de Assis Brasil vai ganhar unidade de Defensoria Pública  

Uma antiga reivindicação da população de Assis Brasil, a instalação de uma sala da Defensoria Pública do Estado, está próxima de se tornar realidade. Na manhã desta quarta-feira, em Rio Branco, o prefeito Jerry Correia foi recebido pela defensora geral, Simone Santiago, com quem avançou nas tratativas para instalação de uma sala da DPE no município.

Pela proposta, a prefeitura vai ceder pessoal de apoio para auxiliar nos serviços e a DPE, irá solicitar junto ao Tribunal de Justiça a cessão de uma sala para abrigar o núcleo da Defensoria.

“ Será um grande passo que daremos quando essa proposta sair do papel. A doutora Simone abraçou nossa causa e vai ajudar para que nossa cidade tenha esse serviço. Vamos dar fim a um sofrimento de décadas da nossa gente”, comemorou Jerry.

Hoje Assis Brasil não dispõe de um unidade da DPE. Quem precisa dos serviços jurídicos gratuitos, tem que se deslocar até Brasileia, numa viagem de mais de 200 km( ida e volta).

