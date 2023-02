Tadeu Hassem se pronuncia sobre nova reforma: “Defendo quantas vezes forem necessárias”

“Só se faz reforma quando existem condições para isso. As contas do Estado estão saneadas”, disse Tadeu

Assessoria

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos-AC) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para falar sobre a nova proposta de reforma administrativa, enviada à Casa do Povo pelo Governo do Acre.

A nova reforma prevê a criação de novas estruturas no âmbito do executivo estadual e contemplam criação das secretarias da Mulher, até agora funcionando como secretaria adjunta; e Empreendedorismo e Turismo, anexada à Secretaria de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo (Seicetur) na mais recente reforma.

Para Tadeu, as reformas são necessárias, e possíveis apenas porque o executivo estadual possui condições de fazê-las, por estar com contas públicas em dia.

“Já tive o privilégio de ser gestor de finanças em dois municípios: Brasiléia e Epitaciolândia. Como ex-secretário, sei da necessidade de haver equilíbrio nas contas públicas. Só se faz reforma quando existem condições para isso. E se há condições, defendo as reformas, quantas vezes forem necessárias”.

Outras pautas

O deputado aproveitou seu discurso para agradecer às mensagens sobre o episódio envolvendo o acidente sofrido pelo filho, João Victor Hassem, e falou acerca dos mutirões promovidos pela Sesacre na região do Alto Acre.

“Eles estavam paralisados. É de extrema importância para nossa população. Agradeço a determinação do Governo e execução da Secretaria de Saúde, na pessoa do secretário Pedro Pascoal”.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp