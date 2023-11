Município de Epitaciolândia é pioneiro na adesão do sistema de Informatização da Educação

Por Assessoria/Semed

O prefeito Sergio Lopes e equipe da secretaria de educação receberam, no gabinete o Senhor Linex Santos, CEO da empresa Yan Tec de Alagoas, para apresentar o Programa de Sistematização / informatização de toda a rede de Educação do Município.

Na ocasião, foi realizada a adesão do Programa, reconhecido pelo Ministério da Educação, e Epitaciolândia será o primeiro município do estado do Acre a ter sua rede de Educação totalmente informatizada.

O Programa disponibilizará de um sistema integrado de Informatização, onde todas as escolas terão todos os processos documentais e burocráticos informatizados com emissão de declarações dos alunos, histórico escolar, matrículas e principalmente, diário eletrônico do professor, tecnologia aliada para registro de frequência e médias dos estudantes. O sistema de informatização facilitará o processo de acompanhamento da Secretaria Municipal de Educação, vez que possibilitará a análise de todos os dados e indicadores em tempo real, pois o sistema é totalmente interligado.

Importe destacar que o Município de Epitaciolândia atualmente configura no topo da educação do Estado do Acre. Epitaciolândia alcançou o primeiro lugar em qualidade e Educação, considerando que o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) é um dos critérios avaliados, assim como o nível padronizado, o número de alunos e a qualidade da educação.

A adesão ao Programa de Sistematização foi realizada pelo prefeito Sérgio Lopes ao lado da Secretária municipal de educação Eunice Gondim, Coordenador Municipal do PAR, Articulador municipal dos programas federias, professor Cleyson Alencar, Coordenadora de Programas da Educação Superior, professora Marinete Mesquita.

Investir na Educação é Investir no futuro, e a gestão do prefeito Sérgio Lopes tem garantido um olhar cuidadoso desde a valorização dos servidores, melhoria na infraestrutura das escolas e agora com olhar visionário de futuro adere ao Programa de Informatização Integrada da educação com vistas na edificação da qualidade de ensino no município.

