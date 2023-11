Início das obras da Orla do Rio Acre em Brasileia revigora o comércio local

Por Agência Acre

O comerciante Licurgo Hassem acompanha há muitas décadas do balcão da sua drogaria no centro de Brasileia, o cotidiano da cidade e o ir e vir das pessoas. Foi lá que em uma visita do governador Gladson Cameli à cidade ele lhe fez um pedido: a construção de uma nova orla para ressignificar e reestruturar o Centro da cidade, que foi parcialmente devastado pelas grandes cheias do rio Acre de 2012 e 2015.

Na tarde desta quinta-feira, 23, seu Licurgo verá o pedido se tornar realidade com a assinatura da ordem de serviço pelo governador Gladson Cameli.

Segundo Licurgo, muitos empresários saíram do centro para a parte alta por causa dos danos da enchente. Ele destaca que a obra da orla é vital para Brasileia.

“Me preocupei com os danos causados no centro por conta das enchentes e procurei muitos políticos em busca de apoio, mas nenhum nos ajudou”, lembra ele enquanto atende os clientes no balcão da farmácia no centro histórico de Brasileia.

Centro de Brasileia foi parcialmente devastado nas grandes cheias do rio Acre de 2012 e 2015. Foto: Marcos Vicentti/Secom

O empresário relembra que, um dia, sua filha recebeu o governador Gladson Cameli em casa para um almoço e que aproveitou a oportunidade para pedir e falar da importância da obra. “Ele se comprometeu e agora estou vendo esse sonho ser concretizado”, lembra o comerciante que se emociona ao falar da perspectiva de finalmente ver os primeiros passos do seu sonho realizado.

Assinatura da ordem de serviço pelo governador Gladson Cameli é o primeiro passo da construção de uma nova orla para ressignificar e reestruturar o centro de Brasileia. Foto: Marcos Vicentti/Secom

“Não posso deixar de dizer que o mérito é do governador e sou grato por ele ter atendido o nosso pedido. Fico muito feliz e orgulhoso por ele ter viabilizado esse projeto”, destaca seu Licurgo que é pai da prefeita Fernanda Hassem.

