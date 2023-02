Na madrugada: Larápio que quebrou vidraça de loja e preso pela PM

Por Alexandre Lima

Um criminoso, que quebrou a vidraça de uma loja no centro da cidade, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

A ação do bandido aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira, 8. Segundo as informações após usar uma barra de ferro para quebrar parede de vidro da empresa, localizada na Avenida Getúlio Vargas, a poucos metros do Palácio Rio Branco, o bandido entrou na loja e furtou uma grande quantidade de roupas. Mas, quando pretendia fugir do local do crime foi surpreendido por policiais militares e acabou.

Toda mercadoria furtada foi recuperada. O acusado foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes.

