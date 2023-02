Carreta não consegue subir ladeira e por pouco não causa tragédia em Epitaciolândia

Uma carreta de grande porte que tentava subir pela Avenida Amazonas na cidade de Epitaciolândia no final da tarde desta quarta-feira, dia 8, por pouco não causa uma tragédia.

Até o momento, não se o motivo que levou o veículo a perder a força quando subia a ladeira. Rastro de freios mostram que o motorista tentou evitar a descida. Em dado momento, não conseguiu e a carreta tombou para o lado onde tem um barranco.

Por pouco, a carreta não derrubou a parede da empresa de material de construção. No local, também existe uma casa e outra empresa que está em reforma e foi informado que ninguém ficou ferido no sinistro.

O comando do 5º Batalhão da Polícia Militar e Detran estariam no local para isolar e levantar informações do que levou a ocasionar o sinistro. As duas primeiras hipóteses, seriam; excesso de peso ou pane no motor.

Até o momento, foi informado que apenas o registro de danos materiais.

