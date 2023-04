Nas graças do povo: Prefeita de Brasiléia tem mais de 90% de aprovação popular

Prefeita de Brasiléia lidera o ranking regional de aprovação da pesquisa Data Control de avaliação. A análise está na mais recente rodada de pesquisa de opinião, realizada entre os dias 23 de março e 01 de abril, período em que o município passava pela segunda maior enchente da história.

Entre os entrevistados consideram a administração de Fernanda Hassem como: ótima (14,3%), boa (36,6%) e regular (39,6%). A prefeita é a menos desaprovada em todo o interior, menos de 7% acham a gestão de Hassem ruim e 0% consideram péssimas.

No Alto Acre, o Data Control ouviu 1.402 pessoas e constatou que a gestão da prefeita Fernanda Hassem, ex-petista, é aprovada por mais de 90% população. A pesquisa mediu a aprovação pública de prefeitos do interior e da capital do Acre.

