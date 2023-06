Neste final de semana, ações do Opera Acre ocorrem simultaneamente em Brasileia, Senador Guiomard e Cruzeiro do Sul

Por Agência Acre

Mais 72 pacientes que aguardavam em fila de espera para cirurgias no estado estão sendo contemplados, este final de semana, com os procedimentos em cirurgia geral, ginecológica e proctológica. As ações do programa Opera Acre ocorrem simultaneamente em Brasileia, Senador Guiomard e Cruzeiro do Sul.

Somente no Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia, cerca de 60 pacientes, advindos também de Assis Brasil, Xapuri e Epitaciolândia, serão beneficiados. Com isso, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), segue avançando para zerar a fila reprimida de cirurgias.

O morador de Xapuri, Sebastião José Marçal, 36 anos aguardava pela cirurgia para a retirada de pedra na vesícula. “Não pensei que ia ser tão rápido. Em uma semana fiz os exames e já fui chamado para fazer a cirurgia. Para mim, dessa forma, está bom demais”, disse.

Os pacientes Sebastião José Marça e Diones Batista momentos antes da cirurgia. Foto: cedida

“Eu fiquei muito feliz, parece que é um peso que está saindo de mim. Há um pouco mais de seis meses procurei o SUS, após começar a sentir os sintomas e deu pedra na vesícula. Esse mês fui chamado para fazer os exames pré-operatórios e já estou aqui para fazer a cirurgia”, declarou Diones Batista da Silva, 26 anos, morador da zona rural de Assis Brasil.

