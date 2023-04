No Bairro 28 de maio: Prefeita Fernanda Hassem leva alimentos e doações à comunidade indígena no bairro 28 de maio

A gestora do município, Fernanda Hassem, acompanhou, ainda, serviço de limpeza no bairro Leonardo Barbosa

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da secretaria municipal de Assistência Social, levou às famílias indígenas residentes no bairro 28 de maio, nesta terça-feira, 18, cestas orgânicas, bem como doação de roupas para crianças e adultos que residem naquela comunidade.

A Prefeita esteve no bairro, com as equipes das secretarias de Obras, Assistência social e cultura, que acompanharam a gestora durante a visita e entrega das doações e alimentos.

As cestas de produtos orgânicos fazem parte do projeto realizado em parceria com a Coopergrãos no município de Brasiléia.

O bairro 28 de maio, juntamente com o Leonardo Barbosa, foi contemplado com serviço paliativo de limpeza nas ruas e entorno, visando dar mais acessibilidade aos moradores.

Um dos líderes da comunidade, Isaías Jaminawa fala da satisfação em receber a equipe municipal. “A gente fica muito agradecido por essa visita e ajuda que a prefeita traz à nossa comunidade aqui no 28 de maio, estamos muito felizes pela realização da nossa festa que vai acontecer amanhã pelo dia do índio, que representa muito pra nós”, comemorou Isaías.

A Prefeita Fernanda Hassem, que acompanhou a entrega às famílias indígenas, ressalta a importância da ação. “A comunidade 28 de maio hoje abriga mais de 140 famílias, entre crianças e adultos. São famílias que vivem em situação urbana e estão sendo assistidas pelo Poder público municipal. Hoje trouxemos para cá desde o melhoramento do acesso, até entrega de cestas orgânicas e roupas. Amanhã, dia 19, em comemoração ao Dia dos povos indígenas, teremos uma atividade diversificada, onde traremos serviços de saúde, assistência social, entretenimento e respeito à cultura dos povos indígenas que aqui vivem”, afirmou a Prefeita.

Nesta quarta-feira, dia 19 de abril, data que é comemorado o Dia Nacional dos Povos Indígenas, a Prefeitura de Brasiléia irá realizar uma grande atividade destinada à população indígena residente no município, que acontecerá na quadra do bairro Leonardo Barbosa.

