URGENTE: Bebedeira termina em traição e dois mortos na cidade de Assis Brasil

Autoridades e populares da cidade de Assis Brasil, localizada na fronteira com o Peru, amanheceram nesta terça-feira, dia 18, com o registro de um duplo homicídio no Bairro Km 2, logo após o quartel do Exercito Brasileiro.

Um casal foi encontrado morto a golpes de arma branca (faca) no decorrer da madrugada desta terça-feira. O homem, identificado como Manoel dos Santos Lopes (23) – ‘Manoel do Lanche’, estava com sua esposa Gesiane lima de Castro (18) em uma pequena confraternização com um conhecido, identificado pelas iniciais A. F. H. de (20)

As primeiras informações obtidas pelas autoridades, o fato ocorreu por volta das 3h00 da madrugada, quando Manoel saiu de casa para comprar mais bebidas, deixando o amigo na companhia da esposa. Quando retornou, deparou com a cena de traição por parte da companheira e o jovem encima da cama.

Manoel matou a esposa Gesiane Lima, sendo morto depois pelo suposto amante – foto: Arquivo pessoal.

Foi quando se apossou de uma faca. O amigo teria conseguido fugir, mas, a companheira ficou encima da cama e passou a ser agredida e furada. Foi então que o A. F. H. teria retornado para a casa tentou salvar a mulher, mas, já era tarde.

O marido traído então passou a correr atrás do ‘amigo’ na posse de um facão (terçado), e teriam entrado em luta corporal, mas, em dado momento mesmo ferido nas costas, conseguiu tomar o terçado e desferir golpes contra Manoel que caiu na rua, morrendo em seguida.

Ferido, A. F. H. teria procurado o hospital, onde foi medicado e em seguida, detido por policiais e ficou sob custódia. Funcionários da Polícia Técnica foram acionados para a cidade, afim de recolher os corpos e levar ao Instituto Médico Legal na capital, onde passariam por exames forenses e depois liberados aos familiares.

O caso está sob a responsabilidade do delegado Erick Maciel, juntamente com sua equipe de investigadores.

Gesiane Lima foi morta na cama pelo companheiro…

que foi morto pelo ‘amigo’ após entrar em luta corporal e lhe tomar o facão.

