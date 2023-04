No dia do seu aniversário, homem acaba preso pela PM por porte ilegal de arma de fogo

FONTE: oaltoacre.com

Uma guarnição de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) da Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu na noite desta quarta-feira, 5, um homem de 29 anos por porte ilegal de arma de fogo. O fato ocorreu no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Em patrulhamento, a equipe policial percebeu que um cidadão, ao notar a presença da guarnição, tentou se desfazer de um objeto que estaria em sua cintura. Os militares imediatamente procederam a abordagem e encontraram com o suspeito, uma pistola .380, com 14 munições.

O abordado, que estava completando 29 anos nesta quarta-feira, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis.

