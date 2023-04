Solidariedade na mesa: Governo e Prefeitura de Brasiléia entregam peixe às famílias atingidas pela cheia do Rio Acre

O Governo do Estado através da Secretaria de Produção e Agronegócio (SEPA), em parceria com a prefeitura de Brasiléia, por meio da secretaria de assistência social realiza nesta quinta-feira, 6, entrega de aproximadamente duas toneladas de peixes para as famílias que residem nas áreas que foram afetadas pela enchente.

A ação é denominada “Peixe no Prato solidário “, e visa garantir o peixe na mesa das famílias que foram vítimas das cheias do rio Acre, nesta semana santa.

O secretário de Assistência Social, Djailson Américo e equipe da Assistência Social de Brasiléia estão realizando a entrega dos peixes às várias famílias do município.

No total, aproximadamente 2 mil quilos de peixe chegarão à mesa das famílias de Brasiléia.

O secretário Djahilson Américo falou sobre a importância da parceria.

” Queremos, em nome da nossa prefeita Fernanda Hassem agradecer ao Governo do Estado que através da secretaria de estado de Agricultura e Agronegócio (SEPA), teve a sensibilidade de garantir o peixe na mesa das várias Famílias afetadas pela enchente no nosso município, as águas baixaram mas sabemos o quanto as pessoas ainda necessitam do nosso apoio, e nesta semana santa, nós, enquanto prefeitura de Brasiléia, com apoio do governo do estado vamos garantir o peixe na mesa destas famílias”. Concluiu o secretário.

