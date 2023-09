Nota de pesar e solidariedade

Por Alexandre Lima

O jornal Notícias da Fronteira vem por meio desta, noticiar o falecimento do filho de Brasiléia, Gilson Nascimento de Carvalho, de 58 anos, ocorrido na tarde deste domingo, dia 17, de causas naturais.

‘Gilsinho’, como era conhecido, era casado com a professora e geógrafa, Goreth Bibiano e pai de dois filhos, Malena e Matheus. Foi um grande empresário na área de cerâmica, entre outros empreendimentos.

Desportista por natureza, sempre foi atuante em vários esportes desde sua juventude dentro ou fora do campo, ou nas quadras.

A equipe do jornal Notícias da Fronteira está consternado com a partida prematura de Gilson, e presta solidariedade aos familiares e amigos.

Pedimos a Deus que receba Gilson de braços abertos, para sua última caminhada ao descanso eterno e conforte sua família neste momento de perca e dor.

Que as orações possam acalentar seus corações e que as lembranças sejam eternas.

A prefeitura de Brasiléia, em nome da prefeita Fernanda Hassem, seu vice, Carlinho do Pelado e equipe, publicou uma nota de pesar.

Até o fechamento desta, não haviam definido onde ocorrerá o velório e o sepultamento.

Gilson – no canto superior esquerdo, desde sua juventude, sempre esteve praticando ou apoiando o esporte no município de Brasiléia – Foto: cedida

Veja a nota

Nota de Pesar

É com tristeza e pesar que a Prefeitura de Brasiléia, em nome da Prefeita Fernanda Hassem e do Vice-prefeito Carlinhos do Pelado, presta suas condolências aos familiares e amigos pelo falecimento do Senhor Gilson Nascimento de Carvalho, ocorrido neste domingo, 17 de setembro, vítima de infarto.

Gilson era empresário e comerciante, casado com a geógrafa, professora Goreth Bibiano, com quem tem dois filhos: Malena é Matheus.

De família tradicional no município, era desportista, e por muito tempo fez parte da seleção de futebol de Brasiléia.

Sua memória jamais será esquecida entre seus entes queridos.

Que Deus conforte a família, amigos e colegas neste momento de dor, e que as boas lembranças sempre ilustrem nossos pensamentos.

Descanse em paz!

