Prefeitura de Epitaciolândia realiza inauguração da escola José Benício, na comunidade do Prata, fruto de recurso próprio

Visando oferecer ainda mais qualidade na educação do campo, na manhã de sábado, 15 de abril, a prefeitura de Epitaciolândia, através da secretaria de educação, realizou a entrega da escola Rural José Benício localizada na Comunidade do Prata.

O prefeito Sérgio Lopes, a secretária de Educação Eunice Maia Gondim e equipe foram recepcionados por centenas de populares, moradores das comunidades próximas e da comunidade do Prata, para o evento de entrega de uma escola que é referência entre as escolas do campo.

A nova Unidade de ensino é mais uma obra realizada pela gestão do prefeito Sérgio Lopes. Erguida em aproximadamente 90 dias, o novo espaço dispõe de 05 salas de aula, brinquedoteca, sala de coordenação, refeitório e espaço amplo para atividades recreativas. Construída 100% com Recurso próprio, o que chama atenção na realização dessa obra é o planejamento estratégico em torno de sua construção, contando com mão de obra de servidores efetivos e temporários das secretarias de educação, obras, administração e moradores da comunidade que alternavam – se liderados pelo servidor Ribeiro , o qual emocionado, agradeceu a cada homem e mulher que empenharam – se para a realização de tão sonhada obra.

Visivelmente emocionado, o prefeito Sérgio Lopes fez menção às várias ações, desde investimento em reformas e ampliação dos espaços escolares, além da construção de duas unidades de ensino e sede própria da secretaria de Educação realizadas em sua gestão, com previsão para a construção de outras duas já anunciadas por ele. Destacou sobre a economia ao evitar licitar a obra, vez que custaria o dobro ou mesmo o triplo do investimento demandado para a construção da escola, que graças ao empenho dos servidores e moradores, custou um valor aproximado de 150 mil reais. Destacou a seriedade com que trata o recurso público e das dificuldades diante das perseguições por alguns parlamentares que denunciaram a obra por desconhecimento, ao acharem que estava sendo empregado recurso do FUNDEB. Destacou que o momento era especial, de conquista e realização para a gestão, para os servidores e alunos da escola e, principalmente, para toda a comunidade. Destacou os desafios enfrentados e a força e determinação de toda a sua equipe.

Os secretários, que estavam lado a lado, mostrando corrente de unidade e dedicação, abrilhantaram o evento, e de mãos dadas, acompanharam a fala emocionada do prefeito Sérgio Lopes.

Fizeram – se presentes os secretários: Lucineide Aparecida – Gabinete, Regiane Moreira – Administração, Joãozinho Ferreira – Cultura e Esportes, José Ronaldo – Agricultura, Jonas Cavalcante – Meio Ambiente, Assessor Jurídico – Tales Felipe, Eliade Maria – Assistência Social, coordenadores e servidores da gestão. Vereadores: marcos ribeiro, Seliene, preta e Gilsinho. Daniel Dorzila – presidente da Associação da Comunidade do Prata, moradores da comunidade do Prata e comunidades vizinhas.

Durante a atividade de entrega da escola, foram realizadas várias atividades culturais organizadas pela coordenadora de zona rural Vanúbia Moncada, professores e alunos da escola rural José Benício.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp