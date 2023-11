Novembro Azul : Prefeitura de Brasileia realiza mais de 400 procedimentos e atendimentos de saúde aos homens no município

Com o lema “Homem que se cuida têm atitude”, a Prefeitura de Brasileia através da Secretaria Municipal de Saúde realiza a campanha de conscientização, prevenção e de cuidado com a saúde do homem (Novembro Azul).

Durante todo o mês terá atendimento para os homens nas 09 Unidades Básicas de Saúde (UBS), na zona rural e na cidade, além de outras ações que fazem parte da programação do Novembro Azul.

A grande novidade deste ano é o atendimento noturno para os homens em Brasileia. E nesta quinta-feira, 09, na Unidade de Saúde do município, Simão Mansour Bartha no bairro Alberto Castro aconteceu o primeiro atendimento à noite para os homens de várias idades diferentes que receberam os principais serviços básicos de Saúde.

Foram realizados 404 entre procedimentos e atendimentos de saúde aos homens, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde.

45 testes rápido BH, 45 testes rápido HIV, 45 testes rápido HCV, 45 testes rápido Sífilis, 47 aferição de PA, 7 consultas médicas, 15 consultas odontológicas e na unidade móvel odontológica, 04 consultas com psicóloga, 02 consultas com nutricionista, 109 procedimento entre verificação de altura, peso, vacina de rotina e de Covid-19.

Foi realizado também 40 coletas do exame de PSA que é utilizado principalmente para diagnosticar o câncer de próstata em homens, antes mesmo que eles tenham sintomas.

Acompanharam ação, Marli Palma Coordenadora da Unidade, Isolda Arab Gerente da Secretaria Municipal de Saúde, Salustiano Costa Coordenador de Saúde, Coordenadora de Atenção Básica Kaline Torres e o Secretário de Comunicação Chiquinho Chaves.

Nesta sexta-feira, 10, aconteceram também atendimentos específicos para os homens na Unidade José Maria de Souza Santos, no centro da cidade.

Para a Prefeita Fernanda Hassem é prioridade de sua gestão os investimentos em melhorias, acesso e atendimentos de saúde para a população em geral do município.

Por essa razão a gestora do município sugeriu também atendimentos noturnos nas Unidades de Saúde durante a programação do Novembro Azul, como aconteceu no Outubro Rosa para as mulheres.

Para que os homens que trabalham durante o dia, possam ter a oportunidade de realizar consultas e acompanhamento de saúde no período da noite também.

Veja o que disseram:

Salustiano Costa- Coordenador da Campanha Novembro Azul:

“Estamos levando vários serviços em saúde à todos os homens presentes, atendimento médico, odontológico, psicólogo, dentista, nutricionista, realizando o PSA. Esse é um compromisso da nossa prefeita Fernanda Hassem e do secretário de saúde, Francélio Barbosa. Faço um desafio aos nossos homens, que participem da campanha do Novembro Azul”. Enfatizou.

Vágner Gomes paciente atendido pela campanha Novembro Azul

“A equipe da saúde municipal está aqui prestando um bom trabalho, à população masculina compareceu, fui bem atendido, estão de parabéns essa equipe e a prefeita Fernanda Hassem por esse projeto destinado à saúde do homem”. Disse.

