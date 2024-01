Detento monitorado é ferido a tiros na frente de residência

O detento monitorado por tornozeleira eletrônica, Edione Pessoa da Silva, de 34 anos, foi ferido a tiros em via pública na noite desta segunda, na rua Campo Novo, bairro Ayrton Senna, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Conforme relatos da polícia, Edione estava em pé na frente de sua residência quando foi surpreendido por um homem não identificado, que se aproximou de bicicleta. O criminoso em posse de uma arma de fogo efetuou quatro tiros não direção do monitorado que foi atingido com dois projeteis, no peito esquerdo e na axila, mesmo ferido Edione ainda conseguiu correr para dentro da residência e escapou de ser morto. Após a ação o autor do crime fugiu do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos prestraram os primeiros atendimentos e encaminharam Edione ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares estiveram no local do crime e após colher as características da dupla fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) já iniciaram as investigações e posteriormente o caso estará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

