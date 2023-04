Tadeu Hassem denuncia condições da BR-317 e propõe audiência pública

A BR é a única ligação do Acre com a região do Pacífico e é rota de grande parte da produção estadual

Assessoria

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos-AC) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para falar das atuais condições da BR-317. Recentemente, outra rodovia federal — a BR-364 — foi alvo de uma série de discussões por conta das suas condições de trafegabilidade.

Durante discurso, o deputado reforça a importância da via, destacando sobretudo ser a única que liga o estado à região do Pacífico e ser rota de grande parte da produção do agronegócio acreano.

“Eu respeito as discussões sobre a BR-364, não as invalido. Mas precisamos olhar de igual forma para a BR-317. Cerca de 60 mil veículos cruzam a rodovia diariamente, essa tão importante via que liga o município de Boca do Acre (AM) a Assis Brasil (AC), na tríplice fronteira. O Alto Acre é responsável pela maior produção de milho, soja, suíno, frango, bovinos e laticínios do estado. Se a manutenção fosse constante, não estaríamos vivendo esse caos”.

O deputado propôs, durante o discurso, uma audiência pública para tratar do assunto, e informou que entrará com requerimento à mesa diretora para que a audiência aconteça.

Outras pautas

Ainda na tribuna da Aleac, Tadeu usou seu tempo para pedir ao governo pelas convocações de aprovados, comemorou a medida do Governo Federal que garantiu recursos para o piso da Enfermagem e elogiou a medida, que traz segurança econômica e financeira aos estados e municípios.

