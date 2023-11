Operação Hórus: Recuperação de veículo furtado na fronteira após perseguição policial

Por Alexandre Lima

Em decorrência da Operação Hórus do Programa Guardiões das Fronteiras, uma ação policial bem-sucedida teve resultados positivos após o compartilhamento de informações entre a equipe do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) e policiais do 5° Batalhão da Polícia Militar (BPM). O foco da operação era o furto de um veículo VW T-CROSS de cor branca na cidade de Rio Branco.

Após os suspeitos de se dirigirem para a fronteira, foram localizados na BR-317, nas proximidades do município de Epitaciolândia. Ao avistarem a viatura policial, desobedeceram à ordem de parada e iniciaram uma fuga. Durante o acompanhamento, o condutor perdeu o controle do veículo em uma curva, abandonando o carro e fugindo para o mato.

Após intensas buscas na região, policiais do 5° BPM localizaram dois dos envolvidos no furto, que indicaram o paradeiro dos bens restantes subtraídos em uma residência no município de Rio Branco. As equipes do GEFRON e do 2° BPM deslocaram-se para o local indicado, onde encontraram o restante dos itens furtados.

Além disso, durante as operações na BR-317, a equipe do GEFRON localizou, por volta das 16 horas, o nacional L.P.S., identificado como o condutor do veículo furtado que havia se evadido no momento da abordagem.

Os envolvidos, juntamente com os bens e veículo recuperados, foram levados para a delegacia de Epitaciolândia, onde foi confeccionado o Boletim de Ocorrência – B.O. e entregues ao delegado plantonista e providencias de praxe.

