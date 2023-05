Balsa que levava máquinas para obras em Jordão naufraga no Rio Tarauacá

Uma balsa que levava máquinas para o município de Jordão, no interior do Acre, afundou no Rio Tarauacá no dia 21 de abril e segue parcialmente submersa até esta quinta-feira (4). A informação foi confirmada pelo prefeito Naudo Ribeiro, que informou que o município não terá prejuízos financeiros com o acidente, pois a empresa contratada possui seguro para os equipamentos.

“Essas máquinas saíram de Tarauacá, a prefeitura fez um contrato com a empresa, a empresa é responsável por entregar as máquinas no Jordão. Infelizmente houve esse acidente, mas a empresa está tomando todas as providências possíveis, a prefeitura não terá prejuízo. A empresa é responsável pelas máquinas, inclusive a empresa tem seguro. A prefeitura não tem prejuízo nenhum. Só vai demorar mais a receber [as máquinas]”, diz.

Jordão é uma das cidades mais isoladas do Acre e só é possível chegar ou sair de avião de pequeno porte ou barco, o que impossibilita alternativas para o transporte de passageiros e cargas.

Ribeiro destaca que acidentes com embarcações são comuns na região, e que por isso, a prefeitura costuma se resguardar para o caso de possíveis problemas. De acordo com o prefeito, as máquinas seriam utilizadas para obras de infraestrutura na cidade e a empresa deve enviar uma nova embarcação para fazer a entrega, mas ainda sem prazo definido.

“Mas a gente entende a dificuldade que o rio tem. Não é o primeiro, já teve outros acidentes. Então, isso pra gente não é nem muita surpresa, mas até o momento a prefeitura não tem nenhum prejuízo. Tem um contrato certinho com a empresa transportadora e vai dar tudo certo. O rio é muito perigoso e já aconteceram outros acidentes com outras empresas, não com a prefeitura, mas com outras empresas. Por isso a gente se resguarda”, conclui.

G1 ACRE

