Operação verão- Prefeitura de Epitaciolândia começa serviços de recapeamento asfáltico na Avenida Amazonas

Por wesley cardoso

A prefeitura de Epitaciolândia, está aplicando o recapeamento asfáltico em parte da Avenida Amazonas, as ações, fazem parte da “Operação verão”, segundo o Secretário de Obras José Antônio, a parte mais crítica será asfaltada para garantir melhor trafegabilidade, tendo em vista que o local recebe grande fluxo de veículos pesados todos os dias.

Pela manhã, o prefeito Sérgio Lopes visitou o local para acompanhar de perto os serviços que estão sendo feitos.

“A Avenida Amazonas é uma das principais vias de acesso para Brasiléia, recebe uma grande demanda de veículos de cargas e populares, devido ao rigor do inverno vinha apresentando vários problemas, fizemos uma operação na parte alta, e agora estamos fazendo aqui no 2º trecho, foi necessário fazer a remoção do solo e fazer e refazer o serviço de terraplanagem, agora estamos recuperando toda a parte da ladeira indo até a rotatória, com isso, vai melhorar a trafegabilidade, estamos trabalhando na recuperação de nossas ruas a fim de garantir melhor qualidade de vida para nossa população. Pontuou o prefeito.

Segundo o gestor, outras obras serão executadas nos próximos dias, dentre elas, reforma de quadras e praças, melhorias nos ramais e recuperação de pontes.

