Tragédia na Dias Martins: Idoso e atropelado ao tentar atravessar a via

Por Alexandre Lima

Um acidente com vítima fatal foi registrado na manhã desta quinta-feira, 4, na Estrada Dias Martins, em Rio Branco.

O idoso Fernando Araújo da Silva de 68 anos, foi atropelado por um carro ao tentar atravessar a via. O impacto foi violento.

Segundo informações o veículo Cross Fox de placa MZQ 9303, trafegava sentido bairro centro, quando o idoso atravessou a estrada é a motorista não teve tempo de frear e evitar o atropelamento.

A vitima não resistiu e morreu antes da chegada do atendimento médico. O condutor do carro permaneceu no local. A perícia criminal vai apontar as circunstâncias do acidente.

A previsão e que o laudo pericial seja divulgado em 30 dias. O condutor do carro foi levado para a Delegacia de Flagrantes. Depois de prestar depoimento foi liberado.

