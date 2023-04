OPORTUNIDADE: Governo anuncia processo seletivo simplificado para o Saneacre com 475 vagas

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 27, edital para processo seletivo simplificado para o provimento temporário de cargos para o Saneacre. Serão 475 vagas divididas por nível, cargo e todos os municípios do estado do Acre.

Com vagas para auxiliar de eletricista, auxiliar de laboratório, auxiliar de mecânico, encanador, encarregado, leiturista, manobrista, motorista, operador de estação de tratamento, operador de estação elevatória, operador de máquinas pesadas, pedreiro, soldador, torneiro mecânico, desenhista, laboratorista, técnico de eletroeletrônica, técnico eletricista, técnico mecânico, arquiteto, assistente social, contador, engenheiro civil, engenheiro eletricista, Engenheiro Florestal, Engenheiro Mecânico, Engenheiro Químico, engenheiro sanitarista, geólogo.

O prazo de validade do processo seletivo é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.

As inscrições via internet devem ser realizadas no endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (Ibfc): https://concursos.ibfc.org.br/informacoes/425/, podendo também consultar o edital no mesmo link. O candidato que não dispor de meios para a realização de inscrição poderá realizá-la nos postos de inscrição presenciais com acesso à internet, durante o período de inscrição, das 8h às 12h e das 14h às 17h (horário local da cidade de Rio Branco/AC), nos endereços a seguir:

Leia Também: Estado abrirá sindicância para apurar casos de crianças vítimas de síndromes respiratórias

● Brasileia: Escola Instituto Odilon Pratagi – Rua 12 de Outubro, 205, Raimundo Chaar;

● Cruzeiro do Sul: Universidade Aberta – Rua Rui Barbosa, 525, Centro;

● Feijó: Escola José Gurgel Rabello – Rua João Ambrósio Taveira, 80, Cidade Nova;

● Jordão: Núcleo de Educação de Jordão – Rua Carlos Gonçalves de Farias, S/N, Centro (ao lado dos Correios);

● Marechal Thaumaturgo: Bradesco Expresso (ao lado do Caixa Aqui) – Rua Luíz Martins, S/N, Centro;

● Porto Walter: Escola Borges de Aquino – Rua Beira Rio, S/N, Centro;

● Rio Branco: Escola Padre Diogo Feijó, Rua Ary Rodrigues, 669, Abraão Alab;

● Santa Rosa do Purus: Escola Padre Paolino Maria Baldassari – Rua Francisco Gomes de Queiroz, S/N, Cidade Nova;

● Sena Madureira: Núcleo de Educação de Sena Madureira – Rua Maranhão, 1834, Jorge Alves Júnior;

● Tarauacá: Escola Professor José Augusto de Araújo – Avenida Antônio Frota, 689, Centro.

Leia Também: Prefeitura de Rio Branco leva idosos para uma tarde de visita à Expoacre

Quanto ao valor da inscrição, será de R$ 35,00 para os cargos de nível fundamental, de R$ 44,00 para os cargos de nível médio e de R$ 53,00 para os cargos de nível superior, com vencimentos de R$ 1.320,00 até R$ 7.161,76, e vagas existentes para pessoas com deficiência, assegurando o percentual de 5%.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp