Polícia prende traficante em Assis Brasil

Operação de patrulhamento da Polícias Militar, em Assis Brasil-ac, sob o comando do tenente Sousa Ferreira polícia militar sob o comando do tenente Sousa , vem intensificando as ações nos Bairros e centro da cidade no intuito de prevenir e coibir o alto índice de ocorrências criminais e tráfico de drogas que vem ocorrendo na cidade, onde a população assisbrasileanse clama por segurança, a polícia militar tem atendido os anceios da população, e fazendo seu papel com amor e dedicação

Dando uma resposta rápida e logrando êxito de encontrar, durante busca pessoal no Autor (cujo o nome não pode ser revelado devido a nova Lei de Abuso de Autoridade), substância aparentando ser “cocaína”.

A abordagem se deu em decorrência de ser uma via pública (precisamente no centro da cidade na praça da igreja católica) onde estava Sendo bastante denunciado pelos comerciantes e moradores locais o consumo de entorpecentes e o uso estava fora do normal naquele localidade.



O autor foi conduzido e entregue na delegacia, juntamente com o entorpecente apreendido.

O mesmo encontra-se a disposição a da justiça.

A polícia militar vem intensificando as rondas para dar mais segurança a população de nossa cidade o comandante da guarnição sargento Elder agradece a apoio da população.

