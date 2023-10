Outubro Rosa: Prefeitura de Brasiléia leva serviços de saúde e prevenção do câncer de mama

Por Alexandre Lima

Em alusão ao Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, a Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria de Saúde, realizou atendimentos voltados para as mulheres na empresa Dom Porquito, nesta quinta-feira, 19. A equipe responsável pela ação foi coordenada pela enfermeira Vânia Karolina, que atua como coordenadora de Educação em Saúde.

Foram oferecidos serviços de saúde específicos para as mulheres, como exames de Papanicolau (PCCU), testes rápidos e vacinação. Cerca de 150 mulheres foram atendidas e puderam se beneficiar desses serviços, focados em prevenir e detectar precocemente o câncer de mama.

Na manhã da quarta-feira, 18, através do Organismo de Políticas para as Mulheres, em parceria com o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), CRAS, CREAS, CAPS e as unidades de saúde, promoveram importante ação em prol da conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama, dentro das atividades do Outubro Rosa.

Foi realizada panfletagem nos comércios da Av. Manoel Marinho Monte, no centro comercial da cidade, levando informações essenciais sobre a importância de realizar exames de diagnóstico precoce e os cuidados necessários para prevenir o câncer de mama. É fundamental que todas as mulheres estejam atentas à sua saúde e adotem medidas de prevenção.

Além disso, foi informado que a unidade de saúde Tufic Mizael Saady estará aberta, no dia 31 de outubro, a partir das 18h, exclusivamente para atender as mulheres que trabalham durante o dia todo e não têm tempo de ir às unidades de saúde nos horários convencionais. Garantindo que todas tenham acesso aos serviços de cuidados e exames necessários.

A ação contou com a participação de Suly Guimarães, gestora do Organismo de Políticas para as Mulheres, Geiciane Rolin, coordenadora do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Kallyne Torres, coordenadora da atenção básica, Vânia Carolina, coordenadora de educação em saúde, Joseane Pimentel, representando o CAPS, além dos servidores municipais. Juntos, buscando fortalecer a conscientização e o cuidado com a saúde das mulheres em Brasiléia.

