Pai do prefeito Tião Bocalom morre aos 99 anos em Minas Gerais

João Silvério, de 99 anos, pai do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, morreu na madrugada deste domingo (16) na cidade onde morava, em Araguari (MG). De acordo com a assessoria, Silvério completaria 100 anos no dia 7 de agosto.

Foi confirmado ainda que Bocalom não deve comparecer ao enterro do pai porque não teve voo para que ele pudesse chegar a tempo. O enterro deve ocorrer ainda neste domingo.

O governador Gladson Cameli divulgou uma nota de pesar após a confirmação da morte. “Um homem de fortes princípios familiares e valores cristãos, o senhor João Silvério deixa um legado de honra, devoção ao trabalho e amor ao próximo. Rogamos a Deus que possa, neste momento de profunda dor, consolar seus familiares”, diz a nota.

Há uma semana, o prefeito informou que estava viajando para ver seu pai. “Meu pai de 99 anos de idade acabou indo para a UTI e, infelizmente, resolvi fazer essa viagem, mesmo sabendo o problema que Rio Branco está passando, mas, graças a Deus o pior já passou e acredito que consigo viajar tranquilo para ver meu paizinho”, postou em suas redes sociais antes de viajar. Ele se referia à enchente que atingia a capital.

Depois, há quatro dias, ele gravou novamente um vídeo dizendo que ainda estava acompanhando o pai no hospital e que previa que ele fosse para casa.

“Tenho fé em Deus que até quinta-feira ele estará em casa. Infelizmente tive que me ausentar por mais dois dias, mas tenho certeza que os trabalhos estão sendo feitos”, disse.

