Parceria com a ONU garante apoio para a Casa do Migrante na Regional do Alto Acre

O Vice-Prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado esteve presente no Município de Assis Brasil para a reunião e entrega de mantimentos e equipamentos básicos pela Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) para auxiliar e apoiar os refugiados nos municípios do Acre.

Com a presença da Vice-Governadora Mailza Assis, Secretário de Assistência Social Lauro Santos, represente da ACNUR Juliana Serra, Comandante da Defesa Civil do Estado do Acre Coronel Carlos Bastidta, Secretário de Estado e Segurança Pública, Coronel Gaia, Promotor de Justiça Juleandro Martins, Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, Policia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Deracre, Defensoria Pública do Estado.

O vice-prefeito Carlinhos do Pelado, que representou a prefeita Fernanda Hassem na atividade, aposta na parceria entre ONGs e instituições para o sucesso das ações. ” Hoje recebemos várias doações através da ACNUR, que certamente é uma ajuda Humanitária muito bem-vinda. Os equipamentos, kits e mantimentos recebidos irão ajudar muito aos migrantes aqui na Regional do Alto Acre. O município de Brasiléia agradece à parceria da Organização das Nações Unidas”, afirmou o vice-prefeito.

